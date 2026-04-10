echtpaar Landus-Raalte 60 jaar getrouwd

Op maandag 6 april vierden Ruddy Ferdinand Landus en Vera Emmelina Raalte hun 60-jarig huwelijksjubileum in Suriname. Het diamanten huwelijk werd herdacht in aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen.

Landus werd geboren op 12 januari 1943 in het district Commewijne, in het gebied Potribo. Hij is een zoon van Barends Alice Beatrice en Herman Emanuel. Hij volgde zijn opleiding aan de Sint Jozefschool en de Sint Paulusschool en groeide op in Commewijne, waarna hij later woonachtig werd in de Helena-, Pontewerf- en Allendesstraat. In zijn jongere jaren was hij actief in de sport, met voetbal bij Leo Victor, basketbal bij De Arend en recreatief volleybal.

In zijn loopbaan was Landus werkzaam als boekbinder bij drukkerij Leo Victor, als luchthavenwacht, contractwerker bij Paranam en later bij het ministerie van Justitie en Politie als BBS-functionaris.

Raalte werd geboren op 24 juli 1946 in het district Commewijne, te Constantia. Zij is de dochter van Gertruide Jaqueline Sennebad en Jean Alexander Raalte. Zij doorliep de lagere school (Buchnerschool) en volgde daarna de huishoudschool. Ook zij was sportief actief en nam deel aan recreatief korfbal. Daarnaast werkte zij als modiste bij Elma.

Het echtpaar leerde elkaar kennen via de werkkring van Raalte, tijdens bezoekjes aan een collega die de zus was van een vriend van Landus. Wat begon als een kennismaking groeide uit tot een hechte verbintenis die inmiddels zes decennia standhoudt.

Uit het huwelijk zijn zes kinderen geboren, vier dochters en twee zonen. Daarnaast telt de familie inmiddels 14 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Volgens het echtpaar zijn geduld, respect, verdraagzaamheid en vergeving, evenals het centraal stellen van God in hun leven, de belangrijkste pijlers geweest voor hun langdurige verbintenis. Zij geven aan dat geloof hen dagelijks kracht, wijsheid en leiding heeft gegeven.

Het echtpaar sprak de wens uit om hun vertrouwen in God te blijven behouden en hoopt dat hun nazaten dezelfde waarden zullen voortzetten. Zij wensen dat vrede, vreugde en onderlinge verbondenheid binnen de familie blijvend centraal zullen staan.

Tijdens de viering werd het echtpaar toegesproken en geëerd. Districtsecretaris Claudia Altenberg overhandigde namens president Jennifer Simons een enveloppe aan het jubilerende echtpaar. Ook ontving het paar een officiële huwelijksoorkonde van het districtscommissariaat Paramaribo Midden.