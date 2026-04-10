Cessna-vliegtuig neergestort in oerwoud Guyana

Een Cessna-vliegtuig is vanmorgen neergestort in het oerwoud van Guyana.

Het toestel, een Cessna 208 met registratienummer 8R-YAC, was onderweg van Mahdia (Regio Acht – Potaro-Siparuni) naar Imbaimadai (Regio Zeven – Cuyuni-Mazaruni) toen het van de radar verdween. Aan boord bevond zich slechts één persoon: de piloot.

Volgens voorlopige informatie werd het laatste contact met het vliegtuig gelegd in de omgeving van Mahdia. Kort daarna werd het toestel als vermist opgegeven, waarna de Guyanese autoriteiten een zoekactie opstartten. De weersomstandigheden in het gebied waren op dat moment slecht, met zware regenval en beperkt zicht.

De piloot is geïdentificeerd als Ryder Castello, een Nicaraguaanse piloot met ongeveer twintig jaar vliegervaring. Hij is al circa tien jaar werkzaam bij Air Services Limited (ASL), de operator van het toestel.

Luchtverkenningen hebben inmiddels geleid tot de ontdekking van de vermoedelijke crashlocatie diep in het oerwoud, op de helling van een bergachtig gebied. Meerdere vliegtuigen hebben het wrak vanuit de lucht waargenomen.

Een reddingsteam van de Guyana Defence Force, inclusief gespecialiseerde eenheden en medisch personeel, is ingezet en onderweg naar de locatie.

De Guyanese autoriteiten benadrukken dat het om voorlopige informatie gaat en dat het incident nog in onderzoek is. Verdere updates volgen zodra meer details beschikbaar komen.