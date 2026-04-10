Aspirant-agent ontwapend na zorgwekkende berichten aan partner over suïcide

Een aspirant-agent van politie in Suriname is woensdagavond ontwapend na verontrustende signalen over zijn mentale toestand en berichten die hij aan zijn partner had gestuurd.

Volgens de ontvangen informatie zou hij hebben gedreigd zichzelf van het leven te beroven.

De korpsleiding werd gealarmeerd nadat foto’s waren doorgestuurd waarop te zien zou zijn dat de aspirant zijn dienstwapen tegen zijn borst hield. Die beelden en berichten vormden voor de leiding aanleiding om direct in te grijpen.

Volgens de partner waren er al vaker spanningen binnen de relatie. De aspirant zou haar tijdens ruzies herhaaldelijk hebben gezegd dat hij zelfmoord zou plegen.

Op basis van de ontvangen informatie besloot de korpsleiding uit voorzorg op te treden. De aspirant werd opgespoord, ontwapend en vervolgens overgebracht naar het politiebureau.

Het dienstwapen is in beslag genomen en onder beheer van de Surinaamse politie geplaatst. De betrokken agent is daarna doorverwezen voor verdere begeleiding via de daarvoor bestemde afdelingen binnen het korps.

