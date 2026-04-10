Alarm in luchtvaartsector: tekort aan luchtverkeersleiders leidt tot vertragingen en groeiende zorgen over veiligheid

De problemen in de Surinaamse luchtvaartsector zijn vrijdag scherp aan het licht gekomen, toen meerdere vluchten van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij vertraging opliepen door een acuut tekort aan personeel in de luchtverkeersleiding. Voor de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) is dat geen los incident, maar het zoveelste signaal dat de sector al jaren op spanning draait.

Volgens SATCA sleept een reeks structurele knelpunten al geruime tijd voort, terwijl tastbare oplossingen uitblijven. De vereniging wijst erop dat er ondanks overleg en eerdere toezeggingen nog altijd geen doorbraak is op cruciale dossiers die rechtstreeks raken aan de stabiliteit en toekomst van de luchtvaartdienstverlening in Suriname.

De zorgen beperken zich niet tot één onderdeel. Zo is een beloofde aanpassing van de loonstructuur nog steeds niet doorgevoerd en spreekt SATCA van scheefgroei in de beloning, waarbij functies met minder verantwoordelijkheid en zonder operationele nachtdiensten in sommige gevallen beter zouden worden beloond dan luchtverkeersleiders en operationeel leidinggevenden. Ook de afhandeling van achterstallig overwerk zou opnieuw zijn vastgelopen.

Daarnaast stelt de organisatie dat aspirant-luchtverkeersleiders, die dagelijks trainingen volgen, na maanden nog steeds geen merkbare verbetering hebben gezien in hun financiële positie. Ook zouden toelagen niet langer in verhouding staan tot de zwaarte, complexiteit en verantwoordelijkheid van het beroep.

Een ander gevoelig punt is de instroom van nieuw personeel. SATCA zegt op basis van observatie te vrezen dat de recente wervingsronde niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en dat mogelijk meer dan de helft van de kandidaten niet voldoet aan de vooraf vastgestelde internationale eisen. Daarmee zou de druk op de bestaande bezetting alleen maar verder toenemen.

De vereniging trekt ook aan de bel over het uitblijven van noodzakelijke medische keuringen sinds 2023. Daardoor komt volgens SATCA de verlenging van brevetten in het gedrang en staat de operationele inzetbaarheid van luchtverkeersleiders onder druk. Tegelijk blijft volgens de organisatie de noodzaak bestaan om apparatuur en andere middelen dringend te vernieuwen of te vervangen.

Opvallend is dat SATCA benadrukt dat het personeel zich de afgelopen maanden juist coöperatief heeft opgesteld. De vereniging wijst erop dat trainingen volgens planning zijn gestart, invaldiensten zijn uitgevoerd en de operationele continuïteit overeind is gehouden. Maar tegelijk klinkt de waarschuwing dat de bereidheid om onder de huidige omstandigheden te blijven invallen afneemt. Vrijwillige extra diensten kunnen volgens de luchtverkeersleiders geen permanente oplossing blijven voor een chronisch personeelstekort.

Volgens SATCA wordt al meer dan vijftien jaar geprobeerd de gaten in de bezetting op te vullen met overwerk en invalbeurten, zonder dat daar een duurzame oplossing tegenover staat. De vereniging stelt dat effectieve leiding in de sector juist specialistische kennis en ervaring vraagt, bij voorkeur van iemand met een luchtverkeersleidersbrevet. Het steeds opnieuw afwijken van dat uitgangspunt zou mede hebben bijgedragen aan het uitblijven van structurele verbeteringen.

De organisatie waarschuwt bovendien dat de huidige werkwijze niet onbeperkt kan doorgaan. Volgens SATCA maken internationale richtlijnen duidelijk dat overwerk en invaldiensten aan grenzen gebonden zijn en dat het voortzetten van de bestaande praktijk zonder snelle oplossing kan uitmonden in een onhoudbare en onveilige situatie. Die waarschuwing wordt extra zwaar aangezet door de verwijzing naar grote luchtvaartdrama’s uit het verleden, waarmee de vereniging wil onderstrepen dat tekortkomingen in communicatie, procedures en organisatie catastrofale gevolgen kunnen hebben.

De boodschap van SATCA is dan ook glashelder: de tijd van beloften en intenties is volgens de luchtverkeersleiders voorbij. Er moet snel zichtbare actie komen om eerder gemaakte afspraken uit te voeren en de basisvoorwaarden voor veilige en stabiele luchtvaartoperaties structureel te verbeteren.