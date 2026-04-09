Vier jaar cel geëist tegen FAI-topman Ramlakhan: ‘Systeem gemanipuleerd en controle buitenspel gezet’

De strafzaak tegen voormalig FAI-directeur Nitesh Ramlakhan heeft woensdag een zware wending genomen. Het Openbaar Ministerie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar tegen de ex-directeur Operations van Food and Agriculture Industries (FAI) N.V., die wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, fraude en valsheid in geschrifte.

Volgens officier van justitie Rashmi Chotkoe maakte Ramlakhan op grove wijze misbruik van zijn machtspositie binnen het staatsbedrijf. In haar requisitoir schetste zij een beeld van een functionaris die niet slechts betrokken was bij dubieuze handelingen, maar volgens het Openbaar Ministerie zelf aan de touwtjes trok: als initiatiefnemer, goedkeurder en uitvoerder tegelijk.

De officier stelde dat de voormalige directeur het systeem naar zijn hand zette en ervoor zorgde dat valse stukken werden opgemaakt om schadeclaims te onderbouwen. Daarbij zouden zelfs fictieve foto’s zijn gebruikt. Eén van de voorbeelden die in de rechtszaal aan bod kwam, betrof een claim voor bakovens die niet langer bruikbaar zouden zijn. Volgens het Openbaar Ministerie diende Ramlakhan die claim zelf in om die vervolgens ook zelf goed te keuren.

Daar bleef het volgens justitie niet bij. Er zou daarna nóg een claim zijn gevolgd, ditmaal voor 1.500 zogenaamd beschadigde bakovens, zonder dat daarvoor een degelijke onderbouwing bestond. In de visie van het OM wijst dat op een doelbewuste werkwijze waarbij procedures niet alleen werden genegeerd, maar actief werden misbruikt.

Chotkoe hield de rechtbank verder voor dat FAI door deze handelwijze ernstig is benadeeld. Ook zou het vertrouwen dat in Ramlakhan was gesteld op pijnlijke wijze zijn geschonden. Extra zwaar weegt volgens het Openbaar Ministerie dat de interne controle binnen het bedrijf niet alleen werd omzeild, maar feitelijk buiten spel is gezet.

De zaak komt bovenop de al langer bestaande zorgen rond de gang van zaken binnen het bacovenbedrijf. Eerder werd door minister Noersalim gesteld dat FAI financieel in zwaar weer terecht is gekomen en dat het bedrijf werd overgenomen met schulden die opliepen tot circa 22 miljoen SRD. Alleen al bij de Hakrinbank zou een schuld van 8,5 miljoen SRD openstaan. Tegelijkertijd kampte het bedrijf met problemen rond de uitbetaling van salarissen aan meer dan 500 werknemers.

Volgens eerdere verklaringen waren er binnen FAI ook forse vraagtekens rond beloningsstructuren, niet-goedgekeurde verhogingen voor directieleden en een gebrek aan recente goedgekeurde verslagen. De laatste managementletter van de accountant zou dateren uit 2021. Tegen die achtergrond krijgt de strafzaak tegen Ramlakhan nog meer gewicht.

De verdediging krijgt binnenkort de kans om inhoudelijk terug te slaan. Raadsman Murwin Dubois zal op 7 mei zijn pleidooi houden.