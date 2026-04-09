Van 2-jarige vondeling tot levenslang verblijf, 85 jaar: Arya Dewaker Kinderhuis neemt afscheid van oudste bewoonster

Het Maharshi Dayanand Kinderhuis in Suriname heeft op woensdag 8 april op ingetogen wijze afscheid genomen van zijn oudste bewoonster, Serakhatoen Baksi, beter bekend als tante Jetty. Zij is gecremeerd te Weg naar Zee. Baksi overleed op vrijdag 3 april op 85‑jarige leeftijd.

Tante Jetty werd op 2-jarige leeftijd te vondeling gelegd op het erf van het tehuis aan de Kaffiludinstraat nummer 1, waar zij vervolgens haar hele leven verbleef, in totaal 83 jaar.

Baksi, die vanaf haar geboorte doofstom was, wist zich desondanks goed aan te passen en nam actief deel aan de dagelijkse activiteiten binnen het Arya Dewaker Kinderhuis.

Tante Jetty stond bekend als zelfstandig en had op latere leeftijd nog maar weinig hulp nodig. De communicatie met haar verliep via gebarentaal.