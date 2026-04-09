Uienteelt wel degelijk mogelijk in Suriname

De teelt van uien blijkt wel degelijk mogelijk in Suriname. Een landbouwer is momenteel in Nickerie op 1 hectare bezig met een proefaanplant, waarvan de resultaten niet teleurstellen.

De lokaal verbouwde uien worden verkocht op de markt in het district (foto). Op basis van de goede productie is de landbouwer voornemens om de teelt in de nabije toekomst uit te breiden.

De positieve resultaten vormen een belangrijke ontwikkeling voor de Surinaamse landbouwsector, die steeds meer inzet op lokale productie en vermindering van import. Uien behoren tot de gewassen die traditioneel worden ingevoerd, maar de recente opbrengsten tonen aan dat binnenlandse teelt haalbaar is.

Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio West is uienteelt in het land inderdaad mogelijk. “Wij kunnen het ook, want wij doen het al,” wordt benadrukt.

Buurland Guyana is momenteel succesvol bezig met de overgang van uienimport naar lokale productie. Grootschalige proefprojecten in regio negen (Rupununi) leveren uien van hoge kwaliteit op.

In Manari is op vijf hectare een pilotproject opgezet, waarbij goede resultaten zijn behaald. Op basis van dit succes zijn er plannen om de teelt uit te breiden naar 40 hectare, met als doel te voorzien in de lokale vraag en de voedselzekerheid te versterken.