RBT’er schiet verdachte in been na beroving

Een lid van het Regio Bijstandsteam Paramaribo heeft woensdagavond aan de Wilhelminastraat in Suriname een roofverdachte in zijn been geschoten. Dit nadat de verdachte de politieman met een mes aanviel.

Vernomen wordt dat een 19-jarige man over de Wilhelminastraat liep toen hij werd benaderd door de 31-jarige Mahindra P., die de voetganger onder bedreiging van een mes van zijn mobiele telefoon beroofde.

Tijdens de straatroof verzette het slachtoffer zich, waarbij hij een snijwond van drie centimeter in zijn nek opliep.

Het incident werd opgemerkt door een RBT’er in burger, die zich op dat moment met zijn vriendin in zijn voertuig bevond. De politieman stapte uit en maakte zich kenbaar als politie, waarna hij beiden sommeerde te stoppen.

Toen de situatie escaleerde en de verdachte het slachtoffer met het mes verwondde, loste de politieman een waarschuwingsschot. De verdachte sloeg echter op de vlucht, wat leidde tot een achtervolging via de Wilhelminastraat richting de Koenawaroelaan en omliggende straten.

Tijdens deze achtervolging, waarbij de verdachte nog steeds gewapend was met het mes, werd opnieuw een waarschuwingsschot gelost. Toen de verdachte zich vervolgens dreigend met het mes op de politieman richtte en op hem af rende, zag de politieman zich genoodzaakt gericht te schieten.

De verdachte werd in zijn rechterbeen geraakt, maar wist toch te ontkomen. Hij werd door een bromfietser opgehaald, waarna zij wegreden. Niet lang daarna werd hij echter bij zijn woning aan de Waranalaan aangetroffen met een schotwond. Daar werd hij door de politie aangehouden.

De verdachte is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt hij in verzekering gesteld. Hij is een oude bekende van de politie. Ook het slachtoffer is medisch behandeld.