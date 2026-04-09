President Simons ontvangt ‘Dya Dya Uma’-award van Suriname

President Jennifer Simons heeft dinsdag de ‘Dya Dya Uma’-award ontvangen van de Stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname (VPAS). De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een ceremonie in Grun Dyari, die oorspronkelijk in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw (8 maart) gepland stond, maar vanwege omstandigheden op een later moment werd gehouden.

Naast Simons ontvingen ook Mavis Demon en Chenelva Mijnals de award (foto onderaan bericht). De erkenning is bedoeld voor vrouwen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de ontwikkeling van anderen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

VPAS-voorzitter Sjachnaaz Pengel benadrukte het belang van de erkenning: “Ons doel is om vrouwen te empoweren en hen te begeleiden, zodat zij een sterke rol kunnen vervullen binnen de gemeenschap en het land. Met deze huldiging tonen we waardering en stimuleren we samenwerking tussen generaties vrouwen.”

Voor Simons markeert de onderscheiding een historisch moment, aangezien zij de eerste vrouwelijke president van Suriname is. Tijdens haar toespraak vestigde ze aandacht op de vele ‘niet-bekende’ vrouwen die zich dagelijks inzetten voor hun gemeenschap. Vicepresident Gregory Rusland benadrukte dat juist in moeilijke omstandigheden de kracht van vrouwen zichtbaar wordt.

Demon en Mijnals ontvingen de award voor hun jarenlange maatschappelijke inzet en hun inspirerende voorbeeld voor de nieuwe generatie vrouwen. Demon reageerde verrast op de erkenning: “Leiderschap is vooral dienstbaarheid. Je bent er niet voor jezelf, maar om de mensen te dienen,” aldus Demon.

Naast de jaarlijkse huldiging voert VPAS diverse maatschappelijke projecten uit, zoals ondersteuning aan meerlingen, buurtactiviteiten en initiatieven voor kwetsbare groepen. Voor 2026 staat onder meer een congres voor jonge vrouwen gepland, gericht op leiderschap, persoonlijke groei en begeleiding.

De ‘Dya Dya Uma’-award blijft daarmee een belangrijk instrument om de inzet en bijdrage van vrouwen aan Surinaamse samenleving en politiek zichtbaar te maken.