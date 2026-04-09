Politievrouw trekt dienstwapen na bedreiging met mes door partner

Een politievrouw in Suriname heeft dinsdag aangifte gedaan tegen haar partner wegens mishandeling, vrijheidsberoving, bedreiging en belaging.

De 29-jarige verdachte A.O. heeft zich diezelfde dag samen met zijn raadsman gemeld bij de politie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij aangehouden en in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat het koppel ruzie kreeg, waarna de agente elders haar intrek heeft genomen. Dinsdag was zij onderweg naar haar werk toen de verdachte haar bij een verkeersopstopping plotseling benaderde en, gewapend met een mes, in haar voertuig sprong. Onder bedreiging werd zij gedwongen door te rijden.

Op een bepaald moment zag het slachtoffer kans om uit haar auto te vluchten. Enkele omstanders verklaarden dat zij een man, gewapend met een mes, achter de vrouw aan zagen rennen. Toen de agente haar dienstwapen trok, sloeg de verdachte op de vlucht.

De politievrouw deed kort daarna aangifte. Naar aanleiding daarvan meldde de verdachte zich samen met zijn advocaat bij de politie.