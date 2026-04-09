Minister Huur gedemotiveerd: “We zitten letterlijk op elkaar”

Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling in Suriname (RO) vindt het demotiverend dat haar ministerie nog steeds niet over een eigen pand beschikt. Momenteel zit zij met iets meer dan 200 personeelsleden in een gebouw dat eigenlijk een capaciteit heeft van ongeveer 75 medewerkers.

“Het is demotiverend. Op dit moment zit ik zelf aan de Crommelinstraat en dat is in het gebouw van Decentralisatie. U moet nagaan dat het hoofdkantoor van RO ongeveer 200 zoveel medewerkers heeft. Met deze 200 zoveel medewerkers zit ik in een gebouw dat een capaciteit heeft van ongeveer 75 medewerkers.

We zitten letterlijk op elkaar”, zei Huur woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Sinds het hoofdkantoor van het ministerie aan de Van Roseveltkade in Suriname op 26 november 2024 werd getroffen door rukwinden, zijn de diensten op diverse locaties ondergebracht. Oud-president Chandrikapersad Santokhi installeerde toen de werkgroep ‘Gebouw ROS’, die de taak had om alle informatie met betrekking tot huur, ruil of aankoop van een nieuwe huisvesting, alsook juridische en financiële informatie, uit te werken.

Volgens Huur is het gebouw aan de Crommelinstraat bovendien sinds 2017 aan renovatie toe en loopt het onder bij regenval. “Nu op dit moment, zoals het regenachtig is, moet ik de helft van mijn medewerkers naar huis sturen. Waarom? Het loopt onder. Ik ben dus samen met mijn medewerkers in die ‘troeboe’.

Ik hoop dat we dit jaar echt een duurzame oplossing brengen om RO eens eindelijk een goede huisvesting te bieden. Ik wil geen huurpand, want huren is duur. Als je die middelen kwijt kan aan huur, dan spaar of zet het dan voor een nieuwbouw van RO. En dat is waarvoor ik ga”, aldus de minister.