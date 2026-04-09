Lloyd Fung Loy (78) loopt alle 61 edities van de Avondvierdaagse mee

De 61ste editie van de BVSS Avondvierdaagse (AVD) Wandelmars is woensdag 8 april van start gegaan en duurt tot en met zaterdag 11 april. Onder de duizenden deelnemers bevindt zich opnieuw een bijzondere veteraan: Lloyd Fung Loy (78), die aan alle edities sinds de start in 1964 heeft meegedaan.

Fung Loy is ook dit jaar weer de oudste deelnemer van het grootste wandelevenement in Suriname. De jongste deelnemer is vijf jaar oud.

BVSS-secretaris Xiomara Leerdam zegt dat er dit jaar ongeveer 4.500 personen meedoen aan de AVD. Het aantal individuele deelnemers van 1.900 heeft een nieuw record bereikt. Volgens Leerdam komt dit doordat lopen in groepen duur is. Veel mensen willen toch deelnemen en kiezen er daarom voor om individueel te lopen.

De grootste groep dit jaar is wederom afkomstig van de NDP, met ruim 800 deelnemers. In totaal doen er 9 junioren- en 38 seniorengroepen mee aan de Wandelmars.

Ondanks regenval is de eerste dag volgens de organisatie goed verlopen. Wel moest de route op enkele plekken licht worden aangepast vanwege wateroverlast op de weg. De tweede dag kent de kortste route, terwijl de derde dag de langste route heeft.

