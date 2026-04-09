Kinderlokker Richenel C. (68) kreeg eerder 25 jaar celstraf in VS voor misbruik meisje

De man die vorige week te Leiding 8A werd opgepakt op verdenking van het benaderen en lokken van kleine meisjes, blijkt in de Verenigde Staten een zware gevangenisstraf te hebben uitgezeten voor een gruwelijke zedenzaak, waarbij een 12-jarig meisje het slachtoffer werd.

Uit verzamelde informatie van de redactie van Waterkant.Net blijkt dat het gaat om de 68-jarige Richenel C., die in 1995 in Brooklyn (New York) een meisje van 12 jaar onder bedreiging van een mes heeft overmeesterd. Hij sleurde het slachtoffer meerdere verdiepingen een gebouw in en misbruikte haar op brute wijze.

De zaak bleef jarenlang onopgelost, totdat DNA- onderzoek uiteindelijk leidde tot zijn ontmaskering en veroordeling. De Surinaamse man werd schuldig bevonden aan verkrachting, seksueel misbruik en het in gevaar brengen van een minderjarige.

Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 25 jaar. Op het moment van ziin

veroordeling zat hij al vast voor andere ernstige misdrijven, waaronder poging tot moord en beroving. Zijn strafverleden in de Verenigde Staten schetst daarmee een patroon van zwar geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Tegen deze achtergrond krijgt de recente arrestatie in Suriname een extra alarmerend karakter. Volgens het Korps Politie Suriname wordt Richenel C. ervan verdacht zich vorige week op één dag tweemaal schuldig te hebben gemaakt aan het benaderen en meenemen van minderjarige meisjes.

In het eerste incident wist hij op donderdag 2 april 2026 een 5-jarig meisje, dat buiten speelde, in zijn voertuig te krijgen (foto). Dankzij snel optreden van andere kinderen en familieleden kon het kind korte tijd later ongedeerd worden teruggehaald bij een supermarkt.

In een tweede geval diezelfde avond werd een 10-jarig meisje mogelijk het doelwit, maar een alerte buurman greep in en bracht het kind veilig thuis.

Na een zoektocht wist de politie de verdachte later die avond te lokaliseren en aan te houden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.