Familie verontwaardigd over fakebericht van Helmond Proeve over ‘overlijden zus Santokhi’

Op sociale media is ophef ontstaan na een bericht van Helmond Proeve, waarin ten onrechte wordt beweerd dat de zus van de onlangs overleden ex-president Chandrikapersad Santokhi zou zijn overleden. Het bericht, dat via Facebook door Proeve werd gedeeld en voor onrust zorgde, blijkt volledig onjuist.

In de post -die ook onderaan dit bericht te zien is- wordt een reeks sterfgevallen geschetst binnen de vermeende familiekring van Santokhi, waarbij wordt gesuggereerd dat ook een zogenoemde zus kort na zijn crematie zou zijn overleden.

Volgens de familie is dit onzin: de genoemde vrouw is geen zus van de oud-president. Desondanks zorgde het bericht voor grote schrik en verwarring onder het publiek.

Velen reageerden geschokt op het verhaal, dat inspeelde op het recente overlijden van Santokhi en de emotionele periode waarin het land zich bevindt. Juist vanwege die gevoeligheid wordt het verspreiden van dergelijke onjuiste informatie als bijzonder ongepast ervaren.

De familie van de overleden oud-president heeft aan de redactie van Waterkant.Net laten weten allesbehalve te spreken te zijn over de gang van zaken. Het verspreiden van onjuiste en ongeverifieerde informatie door Helmond Proeve over persoonlijke omstandigheden wordt door hen als pijnlijk en respectloos beschouwd.

UPDATE – Helmond Proeve vindt dat de familie Santokhi zielig doet en noemt hun reactie ‘rommel’

Screenshot

De post van Helmond Proeve: