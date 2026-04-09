Bouva: “Surinamers hebben verantwoordelijkheid om juiste landkaart te gebruiken”

Volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Business (BIS) hebben Surinamers zelf de verantwoordelijkheid om de juiste landkaart van Suriname te gebruiken. Daarin moet duidelijk het betwiste Tigri-gebied als onderdeel van Suriname voorkomen.

“Surinamers en Surinaamse instituten. Als het nog soms voorkomt dat we bij officiële meetings en officiële momenten ook op onze PowerPointpresentaties en nationale televisie een verkeerde kaart tonen, dan is dat een verkeerd signaal.

Dus wij hebben daarin een verantwoordelijkheid. Op alle ambassades, overheidsinstanties en in alle media moeten we de juiste kaart wijzen. En we zullen daarmee wel een goed signaal geven, waardoor er geen twijfel bestaat”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Bouva blijft er, net als zijn voorgangers, bij dat Tigri van Suriname is en op de agenda blijft. Suriname en Guyana hebben eerder grenscommissies geïnstalleerd om middels dialoog tot een oplossing te komen. Op dit moment is de grenscommissie van Guyana helaas niet intact en ingevuld.

“Ik denk dat Suriname er technisch goed voor staat, uitgaande van de internationale doctrine. Voor ons is Tigri Surinaams grondgebied en dat blijft. En de grenscommissie van Suriname is ready en wacht om met haar counterpart de verdere uitwisseling van documenten te doen”, aldus Bouva.