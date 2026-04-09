Auto belandt op zijkant na aanrijding

Een Toyota Ist is vanmorgen op de zijkant terechtgekomen na een aanrijding met een Toyota Vanguard op de kruising van de Wicherstraat en de W.L. Lothlaan in Suriname.

De exacte oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Eén van de betrokken partijen zou geen voorrang hebben verleend op de kruising.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.