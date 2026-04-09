Ahilia Welles nieuwe consul-generaal van Suriname in Belém

Ahilia Welles is benoemd tot de nieuwe consul-generaal van Suriname in Belém. Zij zal leiding geven aan het Surinaamse consulaat in deze Braziliaanse stad, dat een belangrijke rol speelt in de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Brazilië.

Welles is door de NDP voorgedragen voor deze functie. Tijdens de verkiezingen van 2025 stond zij als nummer 32 op de DNA-kandidatenlijst van de partij en behaalde 24 stemmen.

Op donderdag 9 april is Welles ontvangen door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Business. Tijdens dit onderhoud heeft zij de laatste instructies ontvangen ter voorbereiding op haar vertrek naar haar standplaats.

In de periode van 26 maart tot en met 8 april heeft de minister tevens gesprekken gevoerd met meerdere nieuw benoemde ambassadeurs. Zij kregen daarbij richtlijnen mee voor het optimaal uitoefenen van hun functie en de toezegging van ondersteuning vanuit het ministerie.

Het betreft de volgende diplomaten en hun standplaatsen:

  • Vanessa Tjin-Jie Li – Beijing, China
  • Georgette Elias – Caracas, Venezuela
  • Pearl Aprasong-Paulus – Parijs, Frankrijk
  • Genia Lank-Corinde – Havanna, Cuba
  • Marciano Armaketo – Brussel, België
  • Ike Anonius – Brasília, Brazilië
  • Hanisha Jairam – New Delhi, India
  • Michel Kerpens – Permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York

Met deze benoemingen zet Suriname verdere stappen in de versterking van zijn diplomatieke vertegenwoordiging wereldwijd.

