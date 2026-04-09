41-jarige verdachte van oplichting na langdurige zoektocht opgepakt

De politie in Suriname heeft op woensdag 8 april 2026 de 41-jarige Emmielioh L. aangehouden op verdenking van oplichting.

De man, die al geruime tijd werd gezocht, is na uitgewerkte informatie van een gemengd team van de inlichtingendienst gisteravond door agenten van bureau Centrum aan de Indira Gandhiweg in de boeien geslagen.

Daarna werd hij voor voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met de justitiële autoriteiten is hij in verzekering gesteld. Daarmee blijft L. voorlopig vastzitten terwijl het onderzoek verder wordt voortgezet.

Emmielioh L., oftewel Emilio, is in de samenleving geen onbekende naam. Hij was in het verleden politiek actief bij verschillende partijen, wat zijn aanhouding extra opvallend maakt.

