Weekend vol controles, drankrijders en valse kentekens in westen van Suriname

Het drukbezochte paasweekend in het westen van Suriname heeft niet alleen extra verkeer op de been gebracht, maar ook een reeks incidenten en politieoptredens. Vooral in Nickerie en Saramacca was de politie nadrukkelijk aanwezig met verscherpte controles, waarbij niet alleen verkeersovertreders tegen de lamp liepen, maar ook een bestuurder werd aangehouden met valse nummerplaten.

Een van de opvallendste zaken speelde zich zaterdagavond 4 april af aan de Cassaveweg in Nieuw-Nickerie. Daar raakten twee voertuigen betrokken bij een aanrijding. De vermoedelijke veroorzaker, de 35-jarige R.A., bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Na de botsing probeerde hij weg te komen, maar zijn vlucht eindigde abrupt toen hij met zijn voertuig in een langs de weg lopende trens belandde. De man werd eerst ter ontnuchtering opgehouden en daarna, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. Zijn voertuig is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.

Ook elders in Regio West deden zich ongevallen voor. Op vrijdagmorgen 3 april kwam de 20-jarige M.K. met zijn voertuig terecht in een trens langs de Ramadhar Rajaramweg in Corantijn. Daarbij raakte niemand gewond en uit onderzoek bleek dat de bestuurder niet onder invloed van alcohol was.

In de vroege ochtend van zondag 5 april ging het opnieuw mis, dit keer nabij de kruising van de Oost-West Verbindingsweg en de weg naar Kaaimanpolder in Wageningen. De 25-jarige automobilist R.A. belandde daar met zijn voertuig in een kanaal nadat hij te laat een bocht had genomen. Ook bij dit incident deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en de bestuurder verkeerde niet onder invloed.

Naast de ongevallen zette de Unit Verkeer Regio West stevig in op verkeershandhaving. Meerdere bestuurders kregen een proces-verbaal voor onder meer snelheidsovertredingen, rijden zonder valhelm, het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. In één geval werd een rijbewijs ingevorderd vanwege het overschrijden van de maximumsnelheid.

De controles beperkten zich niet tot Nickerie. Ook in Saramacca, waar de politie van bureau Calcutta surveilleerde op de Oost-West Verbindingsweg, werd flink opgetreden. Daar werden in totaal zestien rijbewijzen ingevorderd wegens te hard rijden. Daarnaast kregen vier bestuurders een proces-verbaal omdat zij zonder geldig Surinaams rijbewijs reden.

Een andere opmerkelijke aanhouding betrof de 32-jarige B.M., die werd opgepakt wegens valsheid in geschrifte. De man had valse nummerplaten op zijn voertuig gemonteerd. Na voorgeleiding en overleg met het Openbaar Ministerie werd hij weer heengezonden, maar het voertuig is in beslag genomen in het belang van het onderzoek.

Volgens de politie heeft de verhoogde aanwezigheid tijdens het paasweekend eraan bijgedragen dat de orde in het district behouden bleef, ondanks de verschillende incidenten.