Vandaag start 61ste Avondvierdaagse Wandelmars

De 61ste BVSS Avondvierdaagse Wandelmars (AVD) gaat vandaag van start in Paramaribo en duurt tot en met zaterdag 11 april. Vier dagen lang trekken duizenden deelnemers door verschillende wijken, waarbij zowel junioren als senioren dagelijks kilometers afleggen vanaf het startpunt bij BVSS aan de Johannes Mungrastraat.

De organisatie heeft voor beide groepen aparte routes en afstanden uitgezet. Junioren lopen trajecten van ongeveer 11,3 km, 6,7 km, 9,5 km en 10 km. Voor senioren zijn de afstanden iets zwaarder, met respectievelijk circa 11,3 km, 8,4 km, 13,5 km en 10 km.

De starttijd van alle dagen is om 17.00 uur, terwijl senioren op de laatste dag al om 16.00 uur vertrekken.

De routes voeren deelnemers langs diverse hoofdwegen en woonwijken, waarbij onderweg een aantal hotspots zijn ingericht. Zoals gebruikelijk eindigen alle wandeldagen weer bij BVSS, waar deelnemers hun mars afronden.

Met de AVD wordt de komende dagen extra drukte verwacht op en rondom de trajecten. Automobilisten en andere weggebruikers worden daarom gevraagd rekening te houden met de wandelaars, snelheid te minderen en waar nodig alternatieve routes te kiezen.

De jaarlijkse Wandelmars blijft een van de populairste sportieve en sociale evenementen in Suriname, waarbij beweging, saamhorigheid en traditie centraal staan.

Bekijk hieronder de wandelroutes van de junioren en senioren tijdens de 61ste Surinaamse AVD.