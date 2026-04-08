Robby Makka: “Standbeeld en Lelydorp vernoemen naar Chandrikapersad Santokhi”

De fiscaal jurist Robby Makka heeft op de laatste dag van de rouwzitting bij de woning van de overleden ex-president Chandrikapersad Santokhi voorgesteld om de naam van het gewezen staatshoofd te vereeuwigen door enkele belangrijke plaatsen eventueel naar hem te vernoemen. Een van deze plaatsen is onder andere Lelydorp, de hoofdplaats van het district Wanica waar Santokhi jaren heeft gewoond.

Als oud-voorzitter van de Chan Santokhi Foundation in Nederland pleitte Makka ook voor het opzetten van een standbeeld, het vernoemen van een straat naar hem, een bromki dyari-dag, een eredoctoraat en het vernoemen van een politiegebouw naar Santokhi.

“Voor mijn part Lelydorp te vernoemen naar Chandrikapersad Santokhi. Want hij alleen heeft als politicus 7.000 kilometers voor Suriname gelopen”, aldus Makka. In zijn toespraak pleitte Makka net als parlementariër Harriet Ramdien ook voor het vernoemen van het VHP-centrum in Nickerie naar de overleden ex-VHP-voorzitter.

In juli dit jaar zou Santokhi precies vijftien jaar aanzitten als voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Voor velen blijft hij daarom voor altijd voorzitter en ‘pres’ met verdienste.

Volgens Makka heeft Santokhi geschiedenis geschreven door het landelijk evenredigheidsstelsel te laten invoeren bij de afgelopen verkiezingen. Verder heeft hij ook achter de uitvoering gestaan van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), grondconversie, het Nieuw Burgerlijk Wetboek en Royalties voor Iedereen (RVI).

“Voor het eerst in de geschiedenis is de junkstatus weg van de credit ratings, IMF, inflatiedaling, staatsschulddaling, monetaire reserve, economische groei, verzelfstandiging belastingdienst, nieuwe belastingwet, nieuwe bankwet en een eigen douanegebouw. Voor het eerst ook 20 en 17 zetels. Hij verlaat de aardbol met de hoogste score aan stemmen van het hele Caraïbisch gebied”, aldus Makka.