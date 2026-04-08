Peppie: “A man kori a getto, maar unu vergeef a man tap a moment disi”

Alhoewel gettoleider Raynold van Els, meer bekend als Peppie, nog steeds van mening is dat de overleden oud-president Chandrikapersad Santokhi het getto in Suriname en het Surinaamse volk voor de gek heeft gehouden, wordt Santokhi volgens hem nu vergeven.

“Wiens fa a man ben la inanga den lei nanga den fromu. A man kori a getto… a man kisi a getto. A san dati unu musu taki ooktu. Maar unu vergeef a man tap a moment disi”, zei Peppie in een interview op D-TV Express.

Als oud-VHP’er, nu ABOP’er, was hij dinsdag ook in De Olifant aanwezig om afscheid te nemen van zijn gewezen voorzitter. Peppie benadrukte dat men, nu Santokhi er niet meer is, naast de goede zaken niet moet vergeten dat zaken niet helemaal goed zijn gegaan onder het bewind van het gewezen staatshoofd.

Desondanks begrijpt hij dat Santokhi ook zijn goede kanten heeft gehad. Nu hij er ook niet meer is, verdient hij het nodige respect. “Hij moet in vrede gaan rusten. Suriname, stay focused. We moeten het accepteren en doorgaan. Het is een moment waar je eer en respect biedt”, zei de ABOP’er.

Suriname heeft op dinsdag 7 april op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Santokhi. Tijdens de uitvaartplechtigheid in Stichting De Olifant brachten zowel nationale als internationale leiders een laatste eerbetoon aan de overleden politicus.

Onderweg van De Olifant naar het Shabier Ishaak Uitvaartoord te Uitkijk hebben ook velen langs de weg gestaan om een laatste eer te bewijzen aan de oud-president.