Muziekformatie Showtime uit Suriname vrijdag 10 april live in Rijswijk

ADJUMA Party

De populaire muziekformatie Showtime uit Suriname is in Nederland en geeft deze vrijdag 10 april 2026 een speciale clubshow op ADJUMA! Het heetste feestje van Nederland.

Van 23.00 tot 04.00 uur wordt het weer super heet in de Sir Winston Club te Rijswijk, een stijlvolle locatie gevestigd op de eerste verdieping van het Sir Winston Leisure Center.

Werken in de Caribbean

De club is centraal gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam en goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer (nabij station Rijswijk) als de auto (nabij A4 en A13).

Dit wordt het allereerste optreden van de Surinaamse band in de Sir Winston Club, dus mis het niet en zorg dat je je tickets op tijd regelt hier via YourTicketProvider.

ADJUMA presents: SHOWTIME uit Suriname
Vrijdag 10 april 2026
Tijd: 23.00 – 04.00u (deur sluit 03.00u)
Sir Winston Club Rijswijk – Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk
Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park
(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)
Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.
Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht)
Catering by Royal Java Food
Info: www.adjuma.nl Whatsapp 06-29107683

