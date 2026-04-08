Landveld voert druk op bij CASAS: luchtvaartsector moet nieuwe directeur direct steunen

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme heeft de luchtvaartsector met klem opgeroepen om de nieuwe directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) volledig te ondersteunen. De boodschap kwam tijdens een ontmoeting met medewerkers, waarbij duidelijk werd gemaakt dat Suriname zich geen verdeeldheid of getreuzel kan permitteren nu het land nog altijd te maken heeft met de EU-ban.

De personeelsbond van CASAS heeft zich eerder fel uitgesproken tegen zijn terugkeer en noemt de herbenoeming omstreden, mede omdat Wolf in maart 2021 als directeur werd ontslagen en volgens de bond nog verwikkeld is in juridische procedures tegen de luchtvaartautoriteit. De vakorganisatie wijst ook op de gespannen verhouding tussen directie en personeel tijdens zijn eerdere termijn van 2018 tot 2021 en waarschuwt dat zijn terugkeer de interne stabiliteit onder druk kan zetten, al stelt Wolf zelf zich verzoenend op en zegt hij zich bewust te zijn van de uitdagingen binnen de organisatie.

Volgens de minister is de situatie echter ernstig genoeg om te vragen om eensgezindheid, discipline en een professionele opstelling van iedereen binnen de sector. Juist daarom is gekozen voor Anjulio Wolf als nieuwe directeur, die het roer overneemt van Brian de Souza. In de visie van Landveld moet die benoeming bijdragen aan een snelle en doeltreffende aanpak van de problemen waarmee de Surinaamse luchtvaart momenteel kampt.

De bewindsman liet er geen twijfel over bestaan dat van de medewerkers actieve medewerking wordt verwacht. Hij deed een dringend beroep op hen om samen met de nieuwe leiding te werken aan herstel van vertrouwen, versterking van de luchtvaartveiligheid en het voldoen aan internationale standaarden. Daarmee wordt de lat meteen hoog gelegd voor de nieuwe directeur en de sector als geheel.

Landveld benadrukte dat het traject niet door één persoon alleen kan worden gedragen. Volgens hem gaat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij samenwerking, transparantie en toewijding noodzakelijk zijn om de EU-ban achter Suriname te laten en te bouwen aan een sterke, toekomstbestendige luchtvaartsector.

De regering heeft intussen toegezegd de nodige ondersteuning te bieden om dat proces succesvol te laten verlopen. Het ministerie spreekt de verwachting uit dat met een gezamenlijke inspanning een nieuwe fase kan aanbreken voor de Surinaamse luchtvaart.

Bij het ontmoetingsmoment waren behalve minister Landveld ook de nieuwe directeur Anjulio Wolf, president-commissaris Eric Goede, leden van de Raad van Commissarissen en medewerkers van CASAS aanwezig. Daarmee kreeg de oproep tot samenwerking meteen een officieel en zwaar aangezet karakter.