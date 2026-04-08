Kinderlokker (68) aangehouden voor pogingen in Kasabaholo; zat eerder celstraf in VS uit voor vergrijp aan 12-jarig meisje

De politie van Uitvlugt heeft donderdagavond 2 april, met assistentie van de politie van Leiding 9A, een 68-jarige man, R.C., op een locatie in Leiding 8A aangehouden voor het lokken van kinderen in Kasabaholo. Hij wordt ervan verdacht zich eerder op de dag op twee verschillende momenten schuldig te hebben gemaakt aan schaking en onttrekking van twee minderjarige meisjes in de buurt.

In het eerste geval betrof het een 5-jarige meisje. Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer samen met andere kinderen buiten speelde, toen de man in een zwarte Toyota Wish langsreed en het meisje aansprak. Hij zou haar hebben gevraagd om naar de hoek te komen, met de belofte dat hij een ijsje voor haar zou kopen. Het kind liep vervolgens naar de hoek van de Karoekondre- en Konsaistraat en stapte daar in de auto van de verdachte.

De verdachte reed met het meisje naar een winkel aan de Kasabaholoweg en stapte daar met haar uit. Ondertussen hadden de andere kinderen alarm geslagen nadat zij zagen dat het meisje in een auto was meegenomen. Huisgenoten en buurtbewoners startten daarop een zoekactie.

Camerabeelden van Stichting Social Army hadden het vertrek van het kind vastgelegd en hielpen bij een snelle doorbraak in het opsporen van het voertuig. Niet veel later werd de auto bij de winkel aangetroffen. Op dat moment bevond de verdachte zich met de 5-jarige bij de kassa om een ijsje af te rekenen.

Het slachtoffer kon snel worden bevrijd en werd door haar neef meegenomen naar huis. De kinderlokker snelde naar de wagen en sloeg op de vlucht. Omstreeks 13.40 uur deed een tante van het 5-jarige meisje aangifte bij het politiebureau van Uitvlugt.

Later in de avond werd een tweede geval gemeld. Een man stapte omstreeks 20.55 uur het politiebureau binnen en vertelde de agenten dat een oplettende buurman had gemeld dat hij een man in een zwart voertuig naast een minderjarig meisje had zien rijden, vermoedelijk met de bedoeling het kind mee te nemen. Dit naar aanleiding van het bericht over het 5-jarige meisje dat eerder die dag viraal ging op sociale media.

De buurman stapte meteen in zijn auto en zette de achtervolging in. Op een gegeven moment stopte hij zijn voertuig en liet het 10-jarige meisje, dat hij herkende als de dochter van een vriend, direct bij hem in de auto komen zitten. Vervolgens bracht hij het kind veilig terug naar haar ouders.

Waterkant.Net verneemt van buurtbewoners dat de verdachte eerder in de buurt meerdere keren heeft geprobeerd andere kinderen mee te lokken, echter zonder succes.

Na de eerste melding in de middag werd de verdachte door de politie opgespoord, maar niet aangetroffen. Later in de avond bezocht een leidinggevende inspecteur, terwijl hij op weg naar huis was, opnieuw de vermoedelijke schuilplaats op Leiding 8A en signaleerde daar, aan de hand van de beschrijvingen, de verdachte en het betreffende zwarte voertuig.

Met assistentie van de politie van Leiding 9A werd de kinderlokker vervolgens aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau van Uitvlugt.

De 68-jarige verdachte werd na voorgeleiding en in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Volgens het Korps Politie Suriname had hij eerder in de Verenigde Staten een langdurige gevangenisstraf uitgezeten, nadat hij zich had vergrepen aan een 12-jarig meisje. Het onderzoek duurt voort.