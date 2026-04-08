Helikopter maakt noodlanding in moeilijk bereikbaar gebied

De politie in Suriname heeft afgelopen nacht een melding ontvangen van een helikopter die een noodlanding heeft gemaakt in het Manjadam-gebied.

Vernomen wordt dat de helikopter in een weiland bij een zwampgebied terecht is gekomen. Vanwege de moeilijk bereikbare locatie kon niet direct onderzoek in het toestel worden ingesteld.

De Surinaamse politie heeft de Forensische Opsporing en de Hondenbrigade ingeschakeld voor nader onderzoek.

Over eventuele inzittenden of de oorzaak van de noodlanding is op dit moment nog niets bekend. De politie van Domburg heeft de zaak in onderzoek.