Grasbrand slaat over naar erf en legt voertuigen in de as in Wanica

Een grasbrand in Wanica heeft zondagmiddag voor flinke schade gezorgd nadat het vuur oversloeg naar een achtererf, waar meerdere voertuigen stonden. Volgens de politie van regio Midden Suriname gingen daarbij enkele auto’s volledig in vlammen op, terwijl andere zwaar werden beschadigd.

De politie van bureau Leiding 9a kreeg op 5 april 2026 een melding van een brand aan de Commissaris Weythingweg, ter hoogte van servicestation Rasoelbaks. Bij aankomst troffen de wetsdienaren de melder R.N. op locatie aan.

Volgens zijn verklaring was de brand korte tijd eerder ontstaan aan de Paralleldreef, ter hoogte van pandnummer 16. De vlammen verspreidden zich vervolgens in de richting van zijn achtererf, waar zich zowel sloopvoertuigen als voertuigen bevonden die voor reparatie waren aangeboden.

Vooral daar richtte het vuur grote schade aan. Enkele voertuigen werden gedeeltelijk door de brand verwoest, terwijl andere volledig uitbrandden. De situatie zorgde voor een verwoestend tafereel op het terrein.

De brandweer werd ingeschakeld en voerde bluswerkzaamheden uit om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen.

Hoe de grasbrand precies is ontstaan en wat de totale schade is, wordt nog onderzocht. De Surinaamse politie zet het onderzoek in deze zaak voort.