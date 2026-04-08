Bromfietser berooft vrouw op e-bike; slachtoffer komt ten val en raakt gewond

Een vrouw heeft woensdagochtend aangifte gedaan van een overval aan de Maretraiteweg in Suriname. Daarbij raakte zij gewond nadat zij ten val kwam.



Vernomen wordt dat het slachtoffer op haar e-bike reed toen zij werd benaderd door een bromfietser. De verdachte wist haar handtas buit te maken, met daarin 12.000 Surinaamse dollars en een mobiele telefoon.



Tijdens de beroving kwam de vrouw hard op het wegdek terecht, waarbij zij letsel opliep. Na het incident begaf zij zich eerst naar haar woning en schakelde vervolgens de politie in.



De politie van Geyersvlijt reageerde op de melding en heeft het slachtoffer doorverwezen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, omdat zij over pijn klaagde.



De verdachte is vooralsnog voortvluchtig. Er wordt gewerkt aan zijn opsporing en aanhouding.

