Abiamofo over EBS: “Ik heb geen tijd voor kese kese”

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ontkent dat er sprake is van onrust binnen de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) naar aanleiding van het gedrag van directeur Leo Brunswijk. Overigens stelt de bewindsman geen tijd te hebben voor kese kese.

“Voor zover ik weet is er sprake van rust. Overal is er kese kese. Ook in uw micro-omgeving kan er sprake zijn van een djugudjugu. De vraag is: hoe ga je ermee om? Gaan we rustig erover praten of gaan we dat via de media doen? Ik weet het niet”, zei Abiamofo woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Ongeveer een maand terug ontstond er spanning tussen de Raad van Commissarissen (RvC) van het energiebedrijf en Brunswijk en werd er zelfs gesproken over een onhoudbare situatie. De EBS-directeur werd toen opgedragen om uiterlijk woensdag 4 maart 2026 schriftelijk te reageren op de ontstane situatie binnen de directie.

Een geplande persconferentie van Brunswijk om hierover tekst en uitleg te geven, werd ook op het laatste moment afgeblazen. Brunswijk zei toen dat hem vanuit hogerhand was verzocht ruimte te bieden aan president Jennifer Simons om haar besluit in deze te nemen.

Abiamofo merkte op dat hij zich, wat de EBS betreft, maar op één zaak focust. En dat is de garantie van de elektriciteitsvoorziening voor heel Suriname. “Ik heb geen tijd voor kese kese”, aldus de minister.