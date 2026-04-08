61ste Avondvierdaagse van start: vier dagen wandelen, verkeer houdt rekening met drukte

De 61ste Surinaamse Avondvierdaagse (AVD), ook bekend als de ‘wandelmars’, gaat vandaag woensdag 8 april van start en duurt tot en met zaterdag 11 april 2026. Vier dagen lang trekken honderden deelnemers door verschillende wijken, waarbij zowel junioren als senioren dagelijks kilometers afleggen vanuit startpunt BVSS-P.O.S.

De organisatie heeft voor beide groepen aparte routes en afstanden uitgezet. Junioren lopen trajecten van ongeveer 11,3 km, 6,7 km, 9,5 km en 10 km. Voor senioren zijn de afstanden iets zwaarder, met respectievelijk circa 11,3 km, 8,4 km, 13,5 km en 10 km.

De starttijd ligt op de meeste dagen om 17.00 uur, terwijl senioren op de slotdag al om 16.00 uur vertrekken.

De routes voeren deelnemers langs diverse hoofdwegen en woonwijken, waarbij onderweg ook vaste rustpunten zijn ingericht. Zoals gebruikelijk eindigen alle wandeldagen weer bij BVSS-P.O.S., waar deelnemers hun mars afronden.

Met de terugkeer van de AVD wordt de komende dagen extra drukte verwacht op en rondom de trajecten. Automobilisten en andere weggebruikers wordt daarom gevraagd rekening te houden met de wandelaars, snelheid te minderen en waar nodig alternatieve routes te kiezen.

De Avondvierdaagse blijft een van de populairste sportieve en sociale evenementen in Suriname, waarbij beweging, saamhorigheid en traditie centraal staan.