2 miljoen SRD aan goud gestolen uit auto; verdachte na tip eindelijk gepakt

De politie in Suriname heeft op dinsdag 7 april 2026 de 43-jarige Nunnes G., beter bekend als Poen (43), aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding. Tegen hem was in de maand februari bij de politie van Meerzorg aangifte van diefstal gedaan.

Volgens de verstrekte informatie zag Poen kans om in Meerzorg een hoeveelheid goud ter waarde van meer dan 2 miljoen Surinaamse dollar uit een voertuig weg te nemen. Na de diefstal was de verdachte onvindbaar voor de Surinaamse politie.

De benadeelde had via sociale media een beloning van SRD 150.000 uitgeloofd voor de persoon die een gouden tip zou geven om de verdachte op te sporen. Precies twee maanden later ontving de politie informatie over zijn verblijfplaats in het ressort Houttuin.

Na gericht speurwerk werd Poen bij een woning in dat gebied aangehouden.

Na zijn voorgeleiding bij een hulpofficier van justitie is de verdachte, na afstemming met het Openbaar Ministerie, in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

De recherche van Regio Oost zet het onderzoek in deze zaak voort.