Uit de hand gelopen woordenwisseling eindigt in kappartij

Een woordenwisseling tussen twee mannen is maandagavond aan de Mauriciusstraat in Suriname uit de hand gelopen en geëindigd in een ernstige kappartij.

De politie werd na het geval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Daar werd de 35-jarige R.G. aangetroffen met ernstige kapwonden. Er werd contact gezocht met de ambulance, maar deze bleek niet bereikbaar te zijn.

De politie zag zich genoodzaakt het slachtoffer zelf met een dienstvoertuig over te brengen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het slachtoffer verkeerde op dat moment in kritieke toestand en was niet aanspreekbaar. Hij had meerdere kapwonden opgelopen, waaronder aan zijn rechteronderarm, linkerschouder en linkerhandpalm.

De 27-jarige verdachte Marino S. werd ter plaatse door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.