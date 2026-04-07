Suriname neemt vandaag afscheid van oud-president Chandrikapersad Santokhi

De staatsuitvaart van oud-president en VHP-voorzitter Chandrikapersad (Chan) Santokhi vindt vandaag plaats in Suriname. Hij overleed plotseling op maandag 30 maart op 67-jarige leeftijd.

De gewezen president zal liggen in een kist waarvan rondom de bovenkant glas is aangebracht (foto).

De uitvaartdienst vindt plaats in het partijcentrum van de VHP, Stichting De Olifant, aan de Jagernath Lachmonstraat. Naast president Jennifer Simons zullen ook buitenlandse regeringsleiders een toespraak houden, onder wie de president van Guyana, Irfaan Ali, de minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas en de premier van St. Kitts en Nevis, Terrance Drew.

Waterkant.Net verneemt dat het lichaam van het gewezen Surinaamse staatshoofd is overgebracht van het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo naar het mortuarium van Poese aan de Draibatrastraat. Wanneer de lijkstoet in de ochtend vertrekt, arriveert deze volgens het draaiboek van de uitvaart om 09.30 uur in De Olifant.

Het officiële programma bestaat, naast toespraken van de verschillende regeringsleiders, functionarissen en familieleden, ook uit onder andere religieuze boodschappen van vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen.

De lijkstoet vertrekt om 13.15 uur naar het Shabier Ishaak Uitvaartoord te Uitkijk, waar Santokhi gecremeerd zal worden.