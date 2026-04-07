Prevo uit kritiek: ‘President Simons en kabinet bewust niet bedankt door Melissa Santokhi’

De uitvaart van gewezen staatshoofd Chandrikapersad Santokhi heeft niet alleen in het teken gestaan van rouw en eerbetoon, maar heeft ook geleid tot scherpe kritiek vanuit het Kabinet van de President. Coördinator Communicatie Previen ‘Prevo’ Sewnath stelt dat weduwe Melissa Santokhi tijdens haar slottoespraak op duidelijke wijze het gezag van president Jennifer Simons heeft ondermijnd.

Volgens Sewnath bedankte zij aan het einde van haar toespraak vrijwel iedereen, maar bleven zowel het kabinet als de president onvermeld. Hij zegt die gang van zaken niet te zien als een gewone vergissing. In zijn reactie spreekt hij van een bewuste keuze, die volgens hem de indruk wekt dat het hoogste staatsgezag slechts beperkte erkenning kreeg.

Die kritiek kwam op dezelfde dag dat president Simons zelf tijdens de uitvaartdienst van Santokhi in De Olifant uitgebreid stilstond bij het leven en de staat van dienst van haar voorganger. In haar toespraak zei het staatshoofd onder meer: “Hij heeft zijn taken afgerond. Wij die hier nog zijn, moeten ons werk voortzetten, totdat ook voor ons het moment komt, om onze opdracht op aarde af te sluiten.”

President Simons memoreerde de loopbaan van Santokhi vanaf zijn jaren bij het Korps Politie Suriname, waar hij verschillende functies vervulde en uiteindelijk zijn politionele carrière beëindigde als hoofdcommissaris. Ook zijn politieke pad kwam uitvoerig aan bod. Zo diende hij van 2005 tot 2010 als minister van Justitie en Politie en was hij gedurende meerdere perioden lid van De Nationale Assemblee.

Daarnaast stond Simons stil bij zijn presidentschap, dat zij omschreef als de hoogste en meest veeleisende functie binnen het land. Volgens haar vraagt dat ambt om kracht, maar ook om zachtheid, flexibiliteit, zelfinzicht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij benadrukte dat een president weliswaar wordt omringd door adviseurs, maar dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid altijd bij de president zelf blijft.

Het staatshoofd haalde ook persoonlijke herinneringen op aan haar samenwerking met Santokhi. Zij omschreef die als professioneel, zakelijk en steeds gericht op het landsbelang. Ook verwees zij naar een intens gesprek dat zij kort voor 16 juli 2025 met hem voerde over politiek, bestuur en de toekomst van Suriname.

Met haar slotwoorden condoleerde president Simons de nabestaanden en het Surinaamse volk. Tegelijk heeft de reactie van Sewnath duidelijk gemaakt dat de ceremonie, naast de plechtige toon, ook een bestuurlijke nasmaak heeft gekregen.