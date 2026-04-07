Pique verwacht dat Adhin kort voor verkiezingen 2030 overstap zal maken naar VHP

Siebrano ‘Dawoud’ Pique ziet op dit moment drie personen die een gooi zouden kunnen doen naar het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Het gaat volgens hem om Asiskumar Gajadien, Dew Sharman en Krishna Mathoera. Alleen moet er volgens hem rekening mee worden gehouden dat richting de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2030 heel wat verschuivingen binnen de Surinaamse politiek kunnen plaatsvinden.

In deze verschuiving zou NDP’er Ashwin Adhin kort voor de verkiezingen een overstap kunnen maken naar de VHP. “Verschuivingen binnen de ABOP, NDP, VHP en multiple verschuivingen binnen de NPS. Ik zie Ashwin Adhin dan als voorzitter of ondervoorzitter van de VHP… kort voor de verkiezingen”, zei Pique in een interview op Sign-in TV.

Adhin kreeg 19.205 stemmen bij de afgelopen verkiezingen en heeft al geruime tijd de ambitie om president van Suriname te worden. Binnen de NDP werd echter gekozen voor Jennifer Simons en werd hij dus voorgedragen om voorzitter te worden van De Nationale Assemblee (DNA).

Pique stelt dat Adhin als hindoestaan wel zou kunnen zorgen voor een echte bromki dyari binnen de VHP en hiermee de eerstvolgende leider van de hindoestanen in Suriname wordt. “Als we het etnisch bekijken, dan is de juiste hindoestaan op dit moment Ashwin Adhin. Zijn hele manier van zijn, praten en handelen… de persoon die de eerstvolgende leider van de hindoestanen in Suriname wordt, is ongetwijfeld Ashwin Adhin. Als hij bij de NDP zal blijven, dan VHP o broko. En mi no denki den man fu VHP law so fu si a ollo dati en no tap’ eng”, aldus de activist.

Volgens Pique is de oude politiek in Suriname al bijna uitgestorven, waardoor Suriname zich nu moet gaan voorbereiden op een nieuw tijdperk. Een andere verschuiving die hij in de Surinaamse politiek verwacht, is dat Poetini Atompai van de NPS de overstap zal maken naar de ABOP en Marciano Dasai van de VHP zal gaan naar de PL.

“We gaan dezelfde dingen van de jaren vijftig weer zien, maar in een ander jasje, ietwat professioneler en breder denkende mensen. Nu pas zie ik licht in de tunnel. Nu pas krijg ik sterk het gevoel dat Suriname kan verbeteren. Want de meeste mensen die steeds hebben gebezigd ‘het komt nooit meer goed met Suriname’, zijn ons al voorgegaan. Den dede en gwe”, aldus Pique.