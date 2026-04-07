Oehlers noemt regering Simons een gelegenheids- en opportunistische regering, gericht tegen VHP en Santokhi

Glenn Oehlers, waarnemend voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), ziet de regering Simons-Rusland als een gelegenheids- en opportunistische regering, gericht tegen de VHP en vooral wijlen voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

En alhoewel hij geen vervroegde verkiezingen verwacht, denkt hij wel dat er op een gegeven moment een wijziging in het kabinet zou kunnen komen.

“De NDP wilde het presidentschap hebben en ze hebben gewoon domweg geteld wat en wie ze nodig hebben. En op de uren na de verkiezing zaten ze al bij elkaar en hadden ze al een protocol getekend.

Dus het is niet op basis van een ideologie of gelijkgestelde principes. Het is puur opportunistisch geweest en dan ook wel tegen de VHP en Santokhi.

Dat is dus geen basis om vijf jaar op een serieuze en consistente wijze, met een goed geweten, leiding te geven aan dit land. En je ziet al dat ze met elkaar overhoop liggen”, zei Oehlers in een interview op Stanvaste radio.

Vervroegde verkiezingen zouden volgens de politicus funest voor Suriname kunnen zijn, waardoor hij daar helemaal niet naar uitkijkt. Het wordt volgens de cardioloog tijd dat er een politiek bestel in Suriname komt waarbij het landsbelang en de toekomst van het land op de voorgrond staan.

“Je moet het niet alleen bezigen, maar ook uitdragen en uitvoeren”, aldus de VHP’er.