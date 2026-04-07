Lugubere vondst omgeving Brownsweg; hand van begraven man steekt uit ondiep graf

In de omgeving van de Brownsweg in Suriname is maandag 6 april 2026 een lugubere vondst gedaan. Een persoon werd ter hoogte van 14 passie begraven aangetroffen, waarbij alleen een hand zichtbaar uit de grond stak.

Op de plek was een stuk van een boomstam te zien evenals losliggende aarde die was omgewoeld. Dit wijst erop dat de grond recent was uitgegraven en daarna weer is dichtgegooid.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en startte een onderzoek waarbij het lichaam uit het ondiep ‘graf’ werd gehaald. Het bleek te gaan om een man vermoedelijk van buitenlandse afkomst gekleed in een t-shirt en een korte broek.

Over zijn identiteit, doodsoorzaak of exacte tijd sinds overlijden is nog niets bekend. Diverse eenheden van de politie kwamen ter plaatse om onderzoek te verrichten.

De politie gaat uit van een misdrijf en het onderzoek is gaande.

