Kadensi: “Als bromki dyari VHP niet blijft voortleven dan heb je geen Kadensi meer”

Arnold Boekoeroe, meer bekend als de artiest Kadensi, hoopt dat de ideologie van wijlen voorzitter Chandrikapersad Santokhi zal voortleven binnen de Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP). Hij adviseert vooral de toekomstige leider van de VHP om de bromki dyari-gedachte voort te zetten.

“Die bromki dyari wil ik graag weer zien… ik wil het graag zien voortleven. Maar als dat er niet is, dan heb je geen Kadensi meer. Mi wani si a ideologie fu Chan. Zijn denkwijze en de manier waarop hij die bromki dyari koesterde. Ifi den man san o teki abra no de ready fu go nanga a ideologie dati, dan gaat het een andere VHP zijn”, zei Kadensi in een interview op Sign-in TV.

De VHP’er voerde aan dat het gezegd moet worden dat er ook mensen binnen de partij zijn die geen prioriteit geven aan die bromki dyari. Hij noemt als voorbeeld een geval waarbij hij afgelopen zondag nog voorstelde om bussen in te zetten om mensen uit het verre binnenland en de districten ook te halen. Jammer genoeg is hem meegedeeld dat het dagelijks bestuur dat niet wil.

De artiest stoort zich enorm aan deze houding, aangezien hij stelt dat dit soort zaken onder Santokhi direct in orde werden gemaakt. “Ik hoop dat het hoofdbestuur van de partij dit soort zaken meeneemt. Ik heb geen ruimte meer voor koppigheid. Ik blijf VHP’er. Ik denk er nog niet aan of ik in de toekomst wel of niet naar een andere partij zal gaan. Maar sowieso ga ik niet naar een partij waar de voorzitter zijn volk brutaliseert, partijleden uitscheldt of schoffeert.

Chan heeft me met respect behandeld. En waar ik ook zal zijn, zal ik respect opeisen. Daarom ben ik vooralsnog VHP’er en wil ik ook datzelfde respect in de VHP. Als ik hetzelfde respect niet meer in de VHP krijg, dan hadden we een Kadensi ook. Dan hoef ik ook niet naar een andere partij te gaan. Dan laat ik alles zitten of laat ik de politiek gewoon rustig”, aldus Kadensi.

Kadensi vraagt zich overigens ook af wie politici nu de schuld gaan geven van de vele problemen in het land, aangezien Santokhi al geruime tijd voor alles de schuld kreeg. “Wie gaan ze nu de schuld geven? Unu no man kari Chan nen moro toch? Je moet beleid nu maken. En onder welke schaduw ga je nu schuilen?”, aldus de VHP’er.