Eén van Santokhi’s favoriete en inspirerende liedjes: ‘Suraj reh jalte rehna’ – blijf schijnen en geef nooit op

[INGEZONDEN] – Oud-president en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi is onverwacht van ons heengegaan, maar laat een blijvende inspiratie achter van leiderschap en doorzettingsvermogen. Hij kreeg bij de verkiezingen van 2025 volgens het nieuw landelijk kiesstelsel het grootste aantal stemmen in Suriname. Zijn missie om nooit op te geven en groot te blijven dromen, laat een krachtige boodschap na voor zowel de huidige generatie als de generaties die na hem komen.

Een lied dat deze boodschap sterk weerspiegelt, is “Suraj Reh – Guiding Light for Suriname”. Dit lied werd speciaal voor Santokhi gezongen toen hij in 2014 in Nederland was als voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). De vertolking kwam van de Surinaams-Nederlandse artieste Angel Aruna. Dit lied is ook te horen in zijn tributevideo.

Het lied werd aan hem opgedragen met de wens dat Santokhi als een licht voor Suriname zou blijven schijnen en het land ooit zou leiden. Die wens werd werkelijkheid toen hij in 2020 president van Suriname werd. De blijdschap en emotie waren duidelijk zichtbaar op het gezicht van Santokhi toen hij het lied hoorde. Het nummer werd een van zijn favoriete liederen, juist vanwege de inspirerende boodschap.

Betekenis van het lied “Suraj Reh”

De tekst van het lied is eenvoudig, maar krachtig. Vrij vertaald uit het Hindi roept het op tot dienstbaarheid, doorzettingsvermogen en opoffering voor het welzijn van de wereld.

De boodschap luidt onder meer dat iemand geboren kan zijn om anderen te dienen, het verdriet van anderen te dragen en ondanks tegenslagen te blijven doorgaan. Zelfs wanneer het leven zwaar is en offers vraagt, moet men blijven volhouden.

In het lied wordt de zon gebruikt als symbool. Net zoals de zon blijft branden om licht en leven te geven aan de wereld en aan miljoenen mensen, wordt de mens opgeroepen om standvastig te blijven en zich in te zetten voor anderen. Het centrale thema is dat ware leiders blijven “branden” voor het welzijn van hun volk.

Dit symboliseert precies de boodschap die Santokhi gedurende zijn politieke loopbaan wilde uitdragen: blijven geloven in vooruitgang, blijven werken voor het land en het volk, en nooit opgeven. De kritiek kan gezien worden als zijn manier van “branden” om anderen licht en een beter leven te geven.

Met zijn onverwachte heengaan laat Santokhi niet alleen een politieke nalatenschap achter, maar ook een inspirerende gedachte voor iedereen: blijf het licht dat anderen vooruit helpt, blijf schijnen, Suraj reh jalte rehna.

Jason Saiman