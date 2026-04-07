Ciara Boodoe en Donchello uitgeroepen tot Ma & Da Awasa Futu 2026

Afgelopen weekend vond in Suriname Ma & Da Awasa Futu 2026 plaats in het NIS en groeide uit tot een bijzondere avond vol cultuur, traditie en creativiteit.

Tijdens deze editie op vond op 4 april werden Ciara Boodoe (18) uitgeroepen tot Ma Boodoe 2026 en Donchello (21) tot Da Gason 2026.

Het evenement bracht bezoekers samen in een feestelijke sfeer waarin de rijke Awasa-cultuur centraal stond.

Met indrukwekkende presentaties, traditionele kleding en veel talent bewezen de deelnemers dat cultuur op inspirerende wijze kan worden uitgedragen naar de Surinaamse samenleving.