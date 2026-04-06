Schoten gelost na ruzie tussen politieman en partner bij vakantiehuis in Para

Bij een vakantiehuis in Para zijn zondag schoten gelost na een uit de hand gelopen ruzie tussen een politieman en zijn partner. De politie van Rijsdijk kreeg melding van een man-vrouwkwestie waarbij schoten waren gelost en deed de plaats aan voor onderzoek.

Waterkant.Net verneemt dat de betrokkenen, majoor A.C. van het Korps Politie Suriname en zijn partner S.T., sinds zaterdag samen in het gehuurde vakantiehuis verbleven. De situatie escaleerde zaterdagavond na een woordenwisseling, waarbij de vrouw haar man beschuldigde van overspel. De spanningen liepen zondagochtend verder op.

De verklaringen van beide partijen lopen sterk uiteen. De vrouw stelt dat de politieman opzettelijk met zijn dienstvuurwapen op haar zou hebben geschoten, maar haar niet raakte.

De agent daarentegen geeft aan dat zijn partner het dienstwapen in handen had en probeerde op hem te schieten, waarna hij haar wist te ontwapenen. Tijdens deze worsteling zou het vuurwapen meerdere keren zijn afgegaan.

Er raakte niemand gewond, maar in het keukenraam werd een kogelinslag aangetroffen. Er waren geen andere getuigen op de plaats aanwezig.

Beide betrokkenen zijn overgebracht naar het politiebureau Rijsdijk voor verder onderzoek. De politieman werd door zijn collega’s ontwapend en het dienstwapen is uit veiligheidsoverwegingen in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.