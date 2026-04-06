Notch-speler naar Frans-Guyana voor verdere behandeling na incident op veld

Notch-speler Farrento Prika, die zaterdagavond 4 april tijdens de Suriname Major League (SML)-wedstrijd tegen Leo Victor in het Franklin Essed Stadion plotseling op het veld neerviel en korte tijd buiten bewustzijn was, is overgebracht naar Frans-Guyana voor verdere medische behandeling. Volgens de club maakt hij het naar omstandigheden goed.

Het incident leidde tot grote bezorgdheid binnen club over medische voorzieningen bij wedstrijden. Notch uitte in een verklaring stevige kritiek op de organisatie van de competitie.

De club stelde dat er op het moment van het incident geen ambulance aanwezig was in het stadion, wat zij als onacceptabel bestempelt voor een professionele competitie als de SML. “Dit is levensgevaarlijk en respectloos. De veiligheid van spelers wordt hier duidelijk niet serieus genomen,” aldus de club.

Als reactie kondigde Notch aan voorlopig geen wedstrijden meer te spelen zolang er geen ambulance standaard aanwezig is bij wedstrijden. Volgens de club toont het voorval aan dat de basisveiligheid tekortschiet en dat spelers onnodige risico’s lopen zonder essentiële medische voorzieningen.

Daarnaast stelde Notch dat de club wordt geconfronteerd met aanzienlijke medische kosten, die volledig uit eigen middelen moeten worden betaald. Volgens de club ontbreekt elke vorm van ondersteuning of compensatie vanuit de SML, terwijl de competitie wel financiële steun van de FIFA ontvangt.

De SML heeft inmiddels gereageerd op de aantijgingen en spreekt van feitelijke onjuistheden in de berichtgeving van Notch. In een officiële verklaring benadrukt de organisatie dat er strikte medische en veiligheidsprotocollen gelden binnen de competitie.

Volgens de SML is bij elke wedstrijd een gecertificeerd medisch team aanwezig, inclusief een arts en de benodigde apparatuur zoals een AED en reanimatiemiddelen. Daarnaast bestaat er een protocol waarbij, indien nodig, binnen enkele minuten een ambulance ter plaatse kan zijn in afstemming met spoedeisende hulpdiensten.

De competitieorganisatie weerspreekt dan ook dat er sprake zou zijn van gebrekkige basisveiligheid en stelt dat dergelijke beweringen geen recht doen aan de inzet van medische professionals tijdens wedstrijden.

Verder ging de SML in op opmerkingen over financiële ondersteuning aan clubs en vermeende FIFA-middelen. Volgens de organisatie zijn clubs volledig op de hoogte van de voorwaarden die gelden, en zou juist de betrokken club niet aan alle vereisten hebben voldaan.

De SML laat weten het incident zeer serieus te nemen en zal het verloop van de wedstrijd en het handelen van alle betrokkenen evalueren. Daarnaast is er een vervolgafspraak geregeld voor Prika voor nader medisch onderzoek.