Minister Misiekaba ontvangt projectteam voor introductie Perinatal Information System Plus in Suriname

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft op woensdag 1 april een projectteam ontvangen dat betrokken is bij de introductie van het Perinatal Information System Plus (SIP Plus) in Suriname.

Het project staat onder leiding van Soenita Nannan Panday, medisch directeur van het ’s Lands Hospitaal. Samen met J. Terborg en F. Amatali presenteerde zij de werking van het systeem en de mogelijke knelpunten bij de implementatie.

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende stakeholders bijeen die actief zijn binnen de moeder- en kindzorg en de prenatale zorg. Het doel is om alle Surinaamse ziekenhuizen en relevante zorginstellingen te betrekken bij de invoering van SIP Plus.

Met de introductie van SIP Plus zet Suriname een belangrijke stap richting de digitalisering van de prenatale zorg. Het systeem vervangt de traditionele papieren dossiers die tot nu toe bij zwangerschapscontroles werden gebruikt.

SIP Plus, ontwikkeld door de Pan American Health Organization (PAHO), wordt reeds toegepast in 22 landen in de regio. Suriname wordt het 23e land dat het systeem implementeert. Het digitale platform registreert alle gegevens rondom zwangerschap, bevalling en nazorg, waardoor zorgverleners continu toegang hebben tot actuele en volledige informatie.

In het kader van het project is ook een moeder- en babyformulier ontwikkeld voor zorgverleners. Daarnaast is, in samenwerking met PAHO, een moeder- en babyboekje geïntroduceerd. Dit boekje wordt door de moeder bijgehouden en bij elke controle meegenomen, zodat alle belangrijke gezondheidsgegevens overzichtelijk worden vastgelegd.

Tijdens de bijeenkomst werd tevens een demoversie van het systeem gepresenteerd.

Tot slot werden belangrijke aanbevelingen gedaan voor een succesvolle implementatie, waaronder:

formalisering van de SIP-werkgroep

goedkeuring en beschikbaarstelling van het ingediende budget

training in gegevensbeheer voor zorgverleners

Met de invoering van SIP Plus werkt Suriname doelgericht aan een modern, efficiënt en veilig zorgsysteem voor moeder en kind.