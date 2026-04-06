Mangre: “Santokhi enige president in afgelopen 20 jaren die secundaire voorzieningen leraren in orde maakte”

Volgens vakbondsleider en oud-parlementariër Reshma Mangre is wijlen Chandrikapersad Santokhi de enige president in de afgelopen twintig jaren in Suriname geweest die de moed en durf heeft gehad om secundaire voorwaarden voor alle leerkrachten in orde te maken. Het gaat volgens de VHP’er onder andere om de hogere klasseligging, vrije tandheelkundige behandeling en permanente educatie.

“Ik was toen parlementariër en ik heb toen gezegd: president, laten wij dit doen voor de leerkrachten. En zonder één dag in staking te hoeven gaan heeft hij voor alle leerkrachten de hogere klasseligging, vrije tandheelkundige behandeling, permanente educatie en een heleboel toelagen in orde gemaakt. En vandaag mogen wij daarvan genieten.

Het is niet wat wij wensten, maar het heeft de basis gelegd waarop we nu kunnen voortborduren”, zei Mangre donderdagavond tijdens de rouwzitting van Santokhi.

De vakbondsleider, die nu directielid is bij NV Havenbeheer, stelde enorm dankbaar te zijn voor de inspanning van het gewezen staatshoofd, voor het feit dat hij er wel in slaagde iets te doen dat vele regeringen daarvoor niet was gelukt. Dat kwam volgens haar omdat het lerarenkorps heel groot is.

“Vandaag mogen we hem gedenken als sterke leider en staatsman. Wij allemaal hebben vandaag verdriet. Een man die veel energie had en een inspiratiebron was voor iedereen. Overal te vinden was en altijd dat luisterend oor bood. Hij heeft ook de ruimte gegeven aan jongeren en vrouwen om deel uit te maken van De Nationale Assemblee. En ik ben één van hen geweest de afgelopen periode”, aldus Mangre.