Man opgepakt na Facebook-oproep tot inzet van wapens tegen regering

De politie in Suriname heeft een 58-jarige man aangehouden nadat hij via Facebook een opruiende oproep had verspreid. De verdachte, V.R., maakte daarbij gebruik van het pseudoniem Dien Ram waarmee hij een boodschap plaatste in de groep Stichting Vrij Suriname.

Volgens de verstrekte informatie plaatste de man een bericht waarin bezitters van een vuurwapenvergunning met een jachtgeweer werden aangesproken.

In de post werd op dreigende toon opgeroepen om in actie te komen tegen de regering en deze te verjagen. Bij het bericht was ook een afbeelding van een jachtgeweer geplaatst. De inhoud van de oproep zorgde ervoor dat de zaak ernstig werd opgevat.

De politie greep in en hield de 58-jarige verdachte V.R. aan, die daarna in verzekering is gesteld.

De Surinaamse autoriteiten nemen dergelijke uitingen kennelijk niet licht op, zeker niet wanneer daarin geweld of opruiing doorklinkt.

