Man in been geschoten bij gewapende roofoverval aan de Vierkinderenweg

ADJUMA Party

Een gewapende roofoverval aan de Vierkinderenweg in Suriname is in de afgelopen nacht uitgelopen op een schietincident, waarbij een man ernstig gewond is geraakt. Volgens de eerste informatie werd een man daarbij beroofd van zijn halsketting.

Uit het onderzoek blijkt dat drie mannen langs de weg stonden te praten, toen een zwarte pick-up hen naderde. Een van de inzittenden stapte uit, bedreigde het drietal met een vuurwapen en rukte met geweld de halsketting van slachtoffer W. weg.

Werken in de Caribbean

Tijdens de daaropvolgende vlucht van de slachtoffers werd door de verdachte geschoten. Daarbij werd slachtoffer A. in zijn linkerbovenbeen geraakt. Hij liep een ernstige schotwond op.

Na de overval sloegen de daders op de vlucht. De politie van De Nieuwe Grond ging na de melding ter plaatse en stelde direct een onderzoek in.

Het derde slachtoffer, T., wist te ontkomen en werd later aangetroffen bij de afdeling Spoedeisende Hulp. Van slachtoffer W., van wie de halsketting werd buitgemaakt, ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

De politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
Caribbean Paas Party

BORGOE meets PARBO indoor Festival