Lichaam van 46-jarige man op berm langs weg aangetroffen

Buurtbewoners van de Jagroepweg in Suriname hebben op tweede paasdag het lichaam van een man op de berm langs de weg aangetroffen.

Na de melding ging de politie van De Nieuwe Grond ter plaatse en trof het slachtoffer daar aan.

Het bleek te gaan om de 46-jarige Rachied N. Volgens buurtbewoners stond de man bekend als een habituele drinker. Er wordt vermoed dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden.