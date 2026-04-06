Echtpaar Doelkajat–Kasijo viert gouden huwelijksjubileum

Het echtpaar Doelkajat–Kasijo vierde op zondag 5 april hun 50-jarig huwelijksjubileum in Wanica. Op deze bijzondere dag werd hun lange leven samen geëerd met hartelijke felicitaties van familie, vrienden en vertegenwoordigers van het commissariaat Wanica Centrum.

Ponidie Doelkajat, geboren op 4 november 1953 in het district Suriname, is de jongste van drie kinderen. Na zijn schooltijd stond hij bekend als een hardwerkende en behulpzame jongeman. Hij begon zijn loopbaan bij Alaska Kippenbedrijf, waar hij twintig jaar werkte, gevolgd door een jaar bij Surchick en 22 jaar bij Espee te Livorno. Momenteel is hij nog werkzaam bij Suri Birth. Hij houdt van lekker eten.

Wagini Carmen Kasijo , geboren op 18 oktober 1957 in het district Suriname, is het derde kind uit een gezin van vier. Na enkele maanden te hebben gewerkt in een warung, wijdde zij haar leven volledig aan de zorg voor haar gezin en het huishouden, waarbij zij haar kinderen met veel liefde en toewijding grootbracht. Haar hobby is koken.

Hun liefdesverhaal begon op een bijzondere manier: de ouders van Kasijo hadden een kippenkwekerij en Doelkajat werkte als chauffeur bij een kippenbedrijf. Zo leerden zij elkaar kennen, ontstond er een band en besloten beide families na overleg hun goedkeuring te geven voor hun huwelijk.

Uit het huwelijk werden drie dochters en één zoon geboren, en inmiddels is hun gezin uitgebreid met zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen, die een grote bron van vreugde voor hen zijn. Het echtpaar is dankbaar voor hun kinderen en voor het feit dat zij dit bijzondere jubileum samen mogen beleven.

Het echtpaar belijdt het islamitisch geloof en heeft hun leven opgebouwd op basis van liefde, respect en saamhorigheid.

Namens districtscommissaris Ravi Bhattoe werden de gelukwensen door vertegenwoordigers van het commissariaat overgebracht aan het echtpaar.