Damaru scoort YouTube-award na 100.000 volgers op eigen kanaal D-Music

De bekende Surinaamse artiest Damaru heeft een award van YouTube in ontvangst mogen nemen voor het behalen van 100.000 volgers op zijn kanaal D-Music. Daarmee bereikt de zanger uit Suriname een mooie mijlpaal in zijn muzikale loopbaan en krijgt zijn groeiende online succes nu ook officiële erkenning.

Na het aflopen van zijn contract bij TopNotch besloot Damaru zijn eigen koers te varen. Hij startte zijn eigen label D-Music met als doel zijn muziek zelfstandig uit te brengen en meer regie te nemen over zijn carrière.

In de periode daarna ging hij verschillende samenwerkingen aan met onder anderen Ghetto Crew, Kiev, Kappalani en Darkside Family. Die muzikale stappen hebben volgens hem bijgedragen aan de verdere groei van zijn kanaal en zijn bereik bij het publiek.

Damaru zegt blij te zijn dat zijn channel blijft groeien en dat er dagelijks nog veel mensen naar zijn video’s kijken. De award voor D-Music vormt daarmee niet alleen een beloning voor zijn harde werk, maar ook een bevestiging dat zijn muziek nog altijd aanslaat bij een breed publiek.

