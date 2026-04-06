Dakloze man in staat van ontbinding aangetroffen bij loods

Een 53-jarige dakloze man, S.K., is zondag in staat van ontbinding aangetroffen op een matras bij een loods aan de Koffiedam in Suriname.

De ontdekking werd gedaan door een buurtbewoonster, die de politie inschakelde. De man hield zich al geruime tijd bij de plaats op.

De politie van bureau Herman Gooding was ter plaatse voor onderzoek. Waterkant.Net verneemt dat uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam door een uitvaartbedrijf overgebracht naar een mortuarium.